特朗普团队要求下周如期举行大选辩论

（早报讯）美国白宫医生康利说特朗普总统可以安全进行公开活动后，特朗普的竞选团队立即表示，美国总统大选第二场辩论应按原定计划在下周举行。

康利周四（8日）通过白宫发布一份备忘录，指特朗普对治疗的反应“非常好”，没有出现任何不良反应。他说：“本周六就是总统确诊冠病的第10天，根据医疗团队对高级诊断系统数据进行的分析，我完全可以预见那一天总统将可以安全地出席公开活动。”

一名与白宫关系密切者透露，特朗普正在探讨周六在白宫里举行一场公开活动的可能性。目前多项民调均显示特朗普的选情低迷，与民主党总统候选人拜登的差距进一步扩大。

特朗普竞选团队在康利发布备忘录后，随即发表声明说：“美国总统大选辩论委员会现在已没有医学理由需要把辩论改为远程进行、延期或做任何更改。”

第二场辩论原定美国时间下周四（新加坡时间下周五）举行。特朗普确诊后，大选辩论委员会决定把第二场辩论改为远程进行，特朗普一开始拒绝参加远程辩论，拜登则建议延期举行。

据美国疾病控制与预防中心（CDC）介绍，冠病检测结果呈阳性的人在确诊后应该自我隔离至少10天，或在冠状症状首次出现后自我隔离至少10天。

CDC表示，一些中度冠病患者或重度冠病患者的传染性可能长达20天，甚至不止20天。