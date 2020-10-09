法四个城市周六进入疫情最高警戒状态

（早报讯）法国卫生部长韦朗和经济与财政部长勒梅尔周四（8日）宣布，里尔、格勒诺布尔、里昂和圣艾蒂安四个城市自周六起进入疫情最高警戒状态。

新华社报道，他们表示，如果疫情进一步恶化，最高警戒地区将进入卫生紧急状态。此前，马赛市和法属海外省瓜德罗普、巴黎及近郊三个省已先后进入疫情最高警戒状态。

韦朗表示，目前法国全国发病率为每10万居民116起，2019冠状病毒基本传染数约在1.1至1.2之间，冠病检测阳性率为9%。由于疫情持续恶化，法国政府决定里尔等四个城市自本月10日起也进入疫情最高警戒状态；第戎和克莱蒙费朗进入疫情加强警戒状态。

法国卫生部依据冠病发病率、65岁以上老年人发病率及医院重症患者收治情况，对全国101个省进行疫情分级，包括一般警戒、加强警戒和最高警戒三种状态。韦朗指出，波尔多、马赛、尼斯和雷恩的疫情相关指数“略有好转”，但仍需谨慎观察。

与此同时，勒梅尔还宣布，政府将进一步加大对受疫情打击企业的扶持力度，包括扩大“团结基金”计划的援助企业范围、部分企业免缴社会分摊金等。

根据法国政府网站周四公布的数据，法国过去24小时新增确诊病例1万8129起，累计确诊67万1638起，累计死亡3万2521起。