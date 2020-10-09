FBI挫败一起推翻密歇根州政府大型阴谋

（早报讯）美国联邦调查局挫败了一起针对密歇根州政府的大型阴谋。多名嫌犯密谋绑架密歇根州州长惠特默，并打算暴力推翻州政府政权。

媒体援引联邦调查局的消息说，探员和密歇根州警察7日晚采取行动，逮六六名企图绑架惠特默的犯罪嫌疑人。

中通社报道，密歇根州总检察长星期四（8日）在发布会上披露，嫌犯做了“精密的计划”，以试图绑架惠特默，并推翻州政府。密歇根州警方称，这是近期他们参与破获的最大案件之一，“案件的严重性质前所未见”。

据报道，六名嫌疑人已因谋划绑架、谋杀惠特默和其他政治人物而被控多项罪名。如果罪名成立，他们可能面临终身监禁。

据了解，有关调查在2020年初就已经展开。当时，联邦调查局从社交媒体获知，有人密谋推翻多个州政府以及执法部门。其中2名嫌犯福克斯和克劳福特，曾在6月和来自不同州的13人一起在俄亥俄州会面。

参会人中有一人为联邦调查局线人，幷录下了会议全过程。联邦调查局探员表示，这些人意图建立一个“自给自足”的社会，幷讨论了和平行动、暴力推翻等不同方式，“为了扩充人手，福克斯联系了位于密歇根州的一个民兵组织”。而且，联邦调查局自3月起就在关注涉案民兵组织企图谋杀警察的计划，幷发展了线人。

报道指出，近几周，惠特默居住的州长宅邸进行了安保升级，幷且建起了新的围栏。

惠特默8日发表讲话，感谢执法人员挫败了这场图谋。惠特默来自民主党，于2019年开始担任密歇根州州长。新冠疫情在美国暴发后，惠特默一直主张在密歇根州实施严格的防疫措施。