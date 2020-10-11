美两党驳回特朗普刺激计划提议 法案大选前难通过

（早报讯）美国众议院议长佩洛西和参议院共和党人，对美国总统特朗普提出的约1.8万亿美元的经济刺激计划表示反对。这意味，美国国会将不会在大选日之前通过经济救济法案。

佩洛西星期六（10日）在谈到特朗普政府的经济刺激方案时表示，该项提议相当于“向前推进了一步，又向后倒退了两步”，强调还需要解决几个重大的政策问题。

据报道，佩洛西在给众议院民主党人的一封信中写道：“当总统谈到想要一个更大规模的救济方案时，他的提议似乎意味着，他想要更多的钱由他自己支配”，而不是在就如何消灭病毒和救济工人等方面寻求一致。

不过，佩洛西称，“尽管有这些未解决的问题”，但她仍然“希望”事态发展将使他们更加接近达成一揽子救济计划的协议。

特朗普此次提出的1.8万亿美元的提议，规模超过了本周早些时候提出的1.6万亿美元，但仍远低于众议院上周通过的总规模达2.2万亿美元的法案。

10月9日，特朗普曾表示，他希望看到刺激措施的规模，比民主党或他的政府目前所施加的规模更大，但国会共和党人反对超过一万亿美元的新援助法案。目前，参议院共和党人已团结起来，支持一项5000亿美元的援助。

多名共和党参议员星期六（10日）当天，在与白宫幕僚长马克·梅多斯、财政部长姆努钦举行的电话会议上，直接拒绝了这项大规模经济刺激计划。据知情人士透露，这些参议员们向白宫明确表示，他们希望制定一个有针对性的计划，以满足家庭、小企业和学校的需要。