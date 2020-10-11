安华尚未就觐见元首之事向公正党发出指示

（早报讯）人民公正党主席安华日前宣布将在周二（13日）觐见国家元首阿都拉。不过国家王宫截至星期日（11日）都尚未证实此事，安华也并未针对此事而下令公正党领袖配合。

公正党通讯主任法米告诉《阳光日报》，安华尚未就觐见元首向党领袖发出指示。他说，他们甚至不知道安华觐见国家元首的确切时间，目前也尚未有任何关于安华觐见元首的指示或会议。

对于安华是否发出准备到国家王宫出席第九任首相宣誓就职仪式的官方服装等特定指示，法米表示，安华只是要求所有党员保持冷静、祈祷及关注有关冠病的安全问题。“若有必要，（安华）就会召开会议，但目前没有任何会议。（安华要）我们放轻松。”

法米也是班底谷区国会议员。他说，安华要求身为国会议员的党领袖照顾好各自选区，专注并努力阻断冠病感染链。

公正党中委及雪兰莪加埔区国会议员阿都拉沙尼说，他与其他党员并未接获有关安华为觐见国家元首的相关指示。“什么都没有。我们尚未接获指示。周二的会议也推迟了，我们先等安华觐见国家元首。”

安华早前声称获得121名国会议员的支持，其中22人来自巫统。安华上周四（8日）也发布声明表示，他周二（13日）将觐见国家元首，并提呈他获得大多数议员支持的文件。不过，被指支持安华的22名巫统国会议员已有15人否认，其中一些还报警自清。