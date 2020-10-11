韩国明日起放宽限制措施 夜店可重新开放

（早报讯）随着韩国近几周冠病病例有所减少，韩国将从周一（12日）开始放宽一些限制措施，让夜店重新开放，以及允许观众出席体育赛事。

韩联社报道，韩国国务总理丁世均星期天（11日）主持召开中央灾难安全对策本部会议，决定将全国范围内实施的社交距离限制措施级别下调至第一阶段。但是，首都圈地区和疫情风险较高的公共设施继续适用部分二级防控措施。

据报道，韩国政府将9月28日至10月11日指定为“中秋特别防疫期”，实施社交距离限制第二级别措施。丁世均在会议开场白中表示，近两周国内日均新增病例低于60例，且冠病病毒的“基本再生数”也降至1以下，疫情得到控制。

丁世均表示，考虑到社交距离限制措施长期持续给国民和民生经济带来巨大压力，政府决定下调防疫响应级别，但对直销公司等高危设施依然维持较强的防疫措施。

限制措施放松意味着韩国的娱乐场所，例如夜总会、卡拉OK和自助餐等，只要符合规定，就可以重新开放。当局也允许民众出席热门的韩国棒球组织联赛等体育比赛，但体育场的容纳量限于30％。

他强调，首都圈地区维持部分二级防控措施，公共设施有义务遵守核心防疫守则，同时要求餐厅、咖啡厅等高危设施继续遵守卖场内保持社交距离措施。