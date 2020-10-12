美大法官提名人誓言忠于法律而非个人偏向

（早报讯）美国参议院将从周一（12日）起，为总统特朗普提名的最高法院大法官人选巴雷特举行确认任命听证会。

路透社和美国之音报道，巴雷特在听证会前夕预先发表的公开陈述中表示，身为法官，她“力求达成符合法律的裁决结果，而不是自己属意的裁决结果。”

巴雷特说，法院“不应试图”制定政策，这应留给美国总统和国会来做。她还指出，最高法院的作用，“并非旨在解决我们公共生活中的每一个问题或纠正每一个错误”。

巴雷特说：“政府的政策决定和价值判断，必须由人民选出并对人民负责的政治部门作出。公众不应指望法院这么做，法院也不应试图这么做。”

巴雷特现年48岁，是一名坚定的保守派，她是特朗普提名的第三位最高法院大法官。

共和党控制的参议院不顾民主党人强烈反对，坚决要赶在11月3日总统大选之前任命新大法官，以填补已故自由派大法官金斯伯格留下的空缺。

参议院司法委员会此前宣布，提名听证会为期四天。预计参议院将在10月底举行全体投票。共和党籍的参议院多数党领袖麦康奈尔和司法委员会主席格雷厄姆均表示，已掌握通过巴雷特提名所需的多数票。

美国最高法院九名大法官均由美国总统提名，须在美国参议院投票通过后方可任命。一旦获参议院确认任命，大法官享有终身任期。