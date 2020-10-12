调查：大流行病暴露全球优秀领导人匮乏

（早报讯）一项调查结果显示，2019冠状病毒大流行凸显出全球领袖应对这场危机能力不济，相信商家企业能够带领经济走出困境的人比相信政府的人来得多。

彭博社报道，美国知名独立经济智库米尔肯研究院（Milken Institute）和“哈里斯民意调查”（Harris Poll）联合发布的报告指出，全球超过70%的国家公民均表示，他们正处于他们的国家历史上的最低点；将近三分之二的受访者说，他们的领导人与现实脱节，或“并没有真正关心”他们的遭遇。

这个名为“聆听项目”的调查是在今年2月至10月进行，共有来自27个国家的2万9000多人参与调查。

报告指出，在疫情期间，全球61%的人同意，企业在“确保我的国家继续运转”方面所发挥的作用比政府更大。

在所有接受调查的国家中，企业都被视为比政府更可靠、更值得信赖者；他们也认为，在疫情期间，企业被赋予了发言权和解决社会经济挑战的新任务。

在9月份参与调查的12个国家中，只有中国，马来西亚和印度的受访者全力支持他们的领导人所采取的抗疫措施。

在美国的受访者中，每三个人不到一个人强力支持政府的应对措施。

哈里斯调查总裁格泽马（John Gerzema）说：“虽然冠病大流行是一场公共卫生危机，但是它对其他社会经济方面同样构成挑战，政府机构也面对各种各样的棘手问题。”

格泽马说：“也许比病毒更糟糕的是，我们还共同面对一个残酷的困境，那就是世界舞台上真正具备领导力的的领袖寥寥无几。”