首尔集会禁令放缓 中小学逐步恢复到校上课

（早报讯）韩国首尔市政府宣布，因应冠病疫情实施的集会限制人数，自12日起现行10人放宽至100人，并在遵守防疫指南的前提下，重新开放夜间娱乐设施及体育活动，同时也逐步扩大市内中小学到校上课人数。

韩国政府周日宣布，自12日起社交距离规定降至第一阶段，根据第一阶段社交距离规定，幼稚园及中小学到校上课人数为全体人数的三分之二，首尔市教育厅表示，小学一年级将自19日起恢复每天到校上课，二到六年级生则由学校安排每周到校上课两到四天；中学一年级也恢复每天到校上课，二、三年级生则采取分日或隔周方式到校上课。

韩国近期单日确诊数多维持在双位数，防疫当局判断，已度过中秋连假可能导致的“第一次疫情扩散危机”，不过，中央防疫对策本部通报，截至周一凌晨零时，境内确诊新增97起，包括社区感染68起及境外感染移入29起，都较前一天增加。

社区感染主要仍来自医疗院所及中秋连假期间家族聚会相关案例，境外感染则有11名至韩国学习韩文的尼泊尔人确诊，因此达到7月底以来单日境外确诊数最高纪录。

当局表示，由于中秋连假的隔周又有三天连假，考量到病毒平均潜伏期约五天，仍需持续观察疫情变化。韩国至今累计确诊病例为2万4703起，累计死亡病例为433起。