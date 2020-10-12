美国大选最新民调：拜登保持12个百分点领先优势

（早报讯）《华盛顿邮报》和ABC新闻10月11日发布全国民意调查结果，民主党总统候选人拜登支持度在登记选民中领先12个百分点。

据美国中文网报道，调查显示，拜登获得了53%的登记选民的支持，特朗普得到了41%选民的支持，这一结果与过去几个月的类似民意调查一致。拜登在可能的选民中也领先12个百分点，以54%领先美国总统特朗普的42%。

29%的登记选民将经济列为最重要的问题，几乎是任何其他问题的两倍。54%的多数选民表示，他们赞成特朗普在经济上的表现，45%的人反对。

登记选民中，有58%的人表示不赞成总统对冠状病毒大流行的处理，而41%的人赞成。民意调查发现，拜登在应对疫情方面被认为更加值得信赖，获得了17个百分点的优势。有44%的选民赞成总统在任期内的表现，而反对者有54%。

根据民意调查，拜登目前在可能的女性选民中以59%遥遥领先特朗普的36%；他们在男性选民中的支持率相同，分别为48%。

65岁及以上的选民对两名候选人的支持度也相当，其中49%的人赞成拜登，48%的人支持特朗普。

据ABC新闻，拜登在温和派中以69%比25%，领先特朗普44个百分点；如果是在选举日的话，这将创下纪录。

根据Real Clear Politics的调查汇编，在10月6日完成的四次民意调查中，拜登对特朗普的领先优势在5至12个百分点之间。

其他美国传媒民调亦反映，拜登支持度领先特朗普至少10个百分点。