世卫：群体免疫绝对不是应对冠病的选项

（早报讯）世界卫生组织总干事谭德塞说，通过2019冠状病毒传播来达到“群体免疫”的做法，在科学和道德伦理上都存在问题，绝对不是一种可行的选项。

联合国新闻报道，谭德塞在周一（12日）表示，最近出现一些关于通过让病毒传播实现所谓“群体免疫”的讨论。他指出，群体免疫是一个用于疫苗接种的概念，例如，对麻疹的群体免疫需要约95%人口接种疫苗。剩下的5%将受到保护，因为麻疹不会在接种疫苗的人中间传播。对于脊髓灰质炎，阈值约为80%。换句话说，群体免疫是通过保护人们免受病毒感染而实现的，而不是通过让他们接触病毒。

谭德塞表示，在公共卫生史上，群体免疫从未被用作应对一般传染病暴发的策略，更不用说应对一场疾病全球大流行。他提醒说，让病毒不受控制地传播，意味着允许不必要的感染、痛苦和死亡。而且，允许一种我们不完全了解的危险病毒自由传播是完全不道德的。

谭德塞表示，在世界各地，人们现在看到冠病确诊病例不断增加，特别是在欧洲和美洲。他指出，由于各国的应对不同，其受到的影响也大不相同。上周全球报告的几乎70%病例来自10个国家，其中几乎一半病例是来自三个国家。

谭德塞表示，让病毒自由传播或封锁社会，并不是我们的唯二选择。坚持使用世卫组织从第一天起就一直倡导的工具，就是各国每天都在证明有效的方法，即发现、隔离、检测和护理病例，追踪并隔离与这些感染者有过接触的人。

谭德塞说，世卫组织非常理解，人们、社区和各国政府在这一大流行病持续蔓延和病例再次上升时感到沮丧。但没有捷径，也没有万能的方法。解决问题的答案就是采取一项综合的方法，使用上面提到的工具箱中的每一个工具。