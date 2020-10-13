宪法专家：元首见安华后 可能出现五种情况

（早报讯）马来西亚人民公正党主席安华觐见国家元首阿都拉之后，宣称首相慕尤丁领导的国盟政府已经倒台。马来西亚宪法专家表示，接下来可能出现五种情况。

宪法专家林伟杰接受Astro Awani电视台专访时表示，若安华并未获得大多数国会议员支持，一切将恢复原状，慕尤丁政府将继续执政。他说，若安华带着国会议员法定宣誓书提交给国家元首，元首可能要求安华详细说明，也可要所有国会议员表明立场，正如元首今年2月的做法。

林伟杰表示，第三种情况是，若安华真的获得大多数议员支持，元首可劝请安华在国会提呈特别动议，这是许多奉行民主制度的国家采取的方式。他说，若元首坚信安华确实拥有大多数议员的支持，也可下令慕尤丁前来觐见。慕尤丁到时只有辞职或劝告元首解散国会两个选项，。元首到时将决定是否接纳慕尤丁解散国会的建议。第五种情况则是元首拒绝解散国会的建议，并直接委任安华为首相。

宪法及法律研究专家慕哈末法迪则说，元首决断此事前，必会先考量各种因素。他说，根据过去的经验，元首将召见所有国会议员，以确保自己做出正确决定。“或许安华将提交名单或支持他的国会议员所签署的法定宣誓书。但这些文件仍不足让元首照单全收，因为元首是做任何决定前都非常谨慎。”