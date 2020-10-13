韩媒称韩国逾60次向朝鲜“讨债”未果

（早报讯）据韩国媒体13日报道，韩国政府曾向朝鲜提供超过9亿美元贷款，幷发送60多次公文敦促其偿还，但朝方一直没有回应。

韩国统一部13日向国会外交统一委员会国民力量党议员赵太庸提交的一份资料称，政府从2000年至2008年借款给朝鲜共约9.33亿美元。

其中借粮款7.2004亿美元，铁路、公路建设建材设备1.329亿美元，轻工业原材料8000万美元。其中，朝鲜仅在2007年至2008年分两次以相当于240万美元的锌锭实物偿还了部分债务。除去仍未到还款期限的建材设备款额，朝鲜应立刻向韩方偿还的本金约达7.98亿美元。

据悉，韩方共向朝方发送了62次敦促其还款的公文，朝鲜从未对此作出回应。韩国进出口银行作为韩朝合作基金的受托机关负责敦促朝方还款，期间通过其在北京的代表处向朝鲜贸易银行行长发送传真和邮件。

统一部表示，进出口银行难以针对逾期贷款行使债权人的请求、执行和保全权利，该债权也无法适用消灭时效的有关规定。赵太庸议员表示，政府应根据借款合约与国际惯例积极采取措施收回欠款。

此外，韩媒称，朝鲜在深受国际制裁、新冠疫情和洪涝灾害情况下，10日破例在凌晨举行阅兵式纪念劳动党建党75周年，幷公开了新型洲际弹道导弹和潜射弹道导弹，颇为引人注目。有观点认为，这是朝鲜有意向国内外显示其经济情况幷不恶劣。