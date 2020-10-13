日相菅义伟首次出访选择越南印尼

（早报讯）日本首相菅义伟在10月13日上午召开的自民党干部会议上表示，将于下周对越南、印度尼西亚两国进行访问。这是菅义伟担任日本首相后的首次出国访问。

综合日本媒体报道，菅义伟称，“东盟位于印度太平洋地区的中心，对实现‘自由开放的印度太平洋’至关重要”。他同时表示，“日本将主导为这一地区的和平与繁荣作出贡献。我会向海内外展现这样的想法”。

据悉，此次访问将从10月18日开始，为期四天，目前正与两国协调进行首脑会谈。报道称，菅义伟希望通过首脑会谈，分别与两国就经济支援以及新冠疫情防疫对策等进行意见交换，还将进一步推进包括技能实习生在内的人员往来。

受疫情影响，此次出访随行的政府职员及媒体人员人数将大幅缩减，出行人员在出境及入境日本时都要接受新冠病毒检测。

越南今年担任东盟轮值主席国。印尼是东盟人口最多的国家，为东盟秘书处所在地。

另据日本放送协会（NHK）报道，NHK在10月9日至11日的三天里，向日本全国年满18周岁的人进行电话民意调查。结果显示，有55%的受访者表示“支持”菅义伟内阁，比上个月新内阁刚刚组建后进行的调查下降了七个百分点；而回答“不支持”的受访者占20%，增加了七个百分点。