盖茨：将特朗普冠病疗法称之为“治愈剂”是“不合适的”

（早报讯）亿万富翁和慈善家比尔盖茨表示，将本月早些时候美国总统特朗普接受的实验性冠状病毒单克隆抗体治疗方法称为“治愈剂”是“不合适的”，因为它不会适用于所有人。”

盖茨周日在接受美国全国广播公司（NBC）“与媒体见面”（Meet The Press）节目采访时做出这番表述。不过，盖茨也承认，他相信对总统的治疗可能是目前正在研发的所有实验性冠状病毒治疗方法中“最有希望的”。

就特朗普而言，他本月从再生元制药公司获得的实验性抗体鸡尾酒疗法被吹嘘为冠病的“治愈剂”。然而，再生元首席执行官施莱弗一直谨慎地不赞同这些说法，他认为需要更多的测试。

特朗普的治疗受到了一些批评，因为再生元的抗体治疗方法还没有得到美国食品药品管理局（FDA）的批准。在节目中，盖茨指出再生元的疗法还没有被广泛应用于公众。

盖茨说：“很少、非常少的人用过这种药，因为它没有得到批准，而其生产才正开始加速。”

除了再生元的疗法，制药公司礼来（Eli Lilly）和葛兰素史克（GlaxoSmithKline）也在测试自己的单克隆抗体疗法。一些专家认为，这些试验有望产生一种可能的冠病疗法。

盖茨的基金会承诺至少为冠状病毒疫苗和治疗研究提供3.5亿美元。今年9月，盖茨表示，他预计疫苗要到2021年初才能获得监管部门的批准。