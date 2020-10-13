美国一男子两次感染冠病 第二次更严重

（早报讯）据英国广播公司（BBC）报道，美国日前报告了一名男子两次感染冠病的案例，且第二次比第一次感染症状更加严重。虽然该男子现已康复，但美国研究人员12日发表研究报告说，分析显示感染过这一病毒不一定能转化为完全免疫。

美国内华达大学里诺分校等机构的科研人员对在美国发现幷确认的首例冠病二次感染病例进行了分析。相关研究12日发表于英国期刊《柳叶刀·传染病》。

据报告介绍，病患是一名居住在美国内华达州的25岁男性，他在4月第一次确诊感染病毒，随后分别接受了两次检测，结果都呈阴性。6月，这名男性出现发热、咳嗽以及恶心等症状后入院幷第二次确诊感染冠状病毒，且症状比第一次更严重。此后该病患康复出院。

研究人员认为，这个病例的情况说明感染过冠病不一定会确保转化为完全免疫，也不能说明相关现象具有普遍性，但有关二次感染的情况还需要通过进一步研究深入了解。此外，二次感染的可能性也会影响人们对冠病免疫的理解。

研究人员强调，不管是否感染过新冠病毒，所有人都应该采取同样严格的预防措施，以避免感染病毒。

到目前为止，再次感染的案例幷不多见，在中国香港、比利时、荷兰及厄瓜多尔等地也曾发生过再次感染案例，但幷没有比第一次“更严重”的报告。