美高级行政官员指白宫接受群体免疫倡议

（早报讯）美国白宫接受一组推崇“群体免疫”法的科学家的倡议，即任由2019冠状病毒疾病在健康的年轻群体中传播，同时保护年长者和弱势群体，以达到所谓的“群体免疫”效应而不需要依赖疫苗。

《纽约时报》报道，要求不具名的两名美国高级行政官员透露，白宫在周一（12日）召集的一次电话会议中，引用了一份名为《大巴灵顿宣言》（The Great Barrington Declaration）的请愿书，反对通过封锁遏制疫情，要求政府重新开放商业活动和学校。

该宣言说：“目前实施的封锁政策给公共卫生带来短期和长期的毁灭性影响。最体恤民情的做法是在开放的风险与好处之间保持平衡，允许死亡风险最低的群体继续如常生活，通过自然感染冠病来达到群体免疫，并在同一时间加强对高风险群体的保护。我们称之为‘重点保护’。”

根据《大巴灵顿宣言》网站，至今有9000多名来自世界各地的人在宣言上签名。不过大部分签署人的姓名并没有对外公开。

这份文件是在美国经济研究所主持的一次会议上拟定。该研究所为自由主义倾向的研究组织。

世界卫生组织总干事谭德塞周一强调，让冠病病毒自由传播以达到群体免疫的做法是不道德和不科学的，绝对不是一种可行的选项。他说，群体免疫应该通过接种疫苗来实现，而不是通过接触病毒来实现。