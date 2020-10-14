WTO裁定欧盟可对美加征关税

（早报讯）世界贸易组织周二（13日）发布欧盟诉美国大型民用飞机补贴案贸易报复水平仲裁报告。仲裁结果显示，由于美国政府逾期未执行世贸组织裁决，继续对波音公司实施违规补贴，欧盟有权每年对不超过39.9亿美元（约54.2亿新元）的美国进口商品和服务实施加征关税等贸易报复措施。

新华社报道，世贸组织（WTO）仲裁报告显示，在2012年9月至2015年9月期间，美国华盛顿州政府以减税手段违规补贴波音公司，造成空客公司的飞机销售和进出口损失。因此，欧盟有权每年对不超过39.9亿美元的美国进口商品和服务实施报复措施，以抵消美国违规措施对欧盟造成的损失。

对此结果，欧盟委员会负责贸易事务的执行副主席东布罗夫斯基斯在推特上表示，欧盟将立即与美方联系，以“积极和建设性的”态度确定下一步行动。“我们强烈希望能够通过谈判解决问题，否则将被迫保护自身利益，以适当方式予以回应。”

美国贸易代表莱特希泽当天在一份新闻公报中表示，华盛顿州的减税政策今年早些时候已经撤销，因此欧盟没有对美国产品实施报复的“有效基础”。欧洲国家政府对空客实施大规模补贴，给美国飞机制造业工人和企业造成损害，美方将加强与欧盟的谈判。

美欧航空补贴争端由来已久。2004年，美国向世贸组织提出诉讼，指控欧盟以各种形式向空客提供非法补贴。欧盟随后也向世贸组织起诉美国政府向波音提供非法补贴。对此，世贸组织先后裁定，美国和欧盟均存在对各自航空企业提供非法补贴的问题。2019年10月，世贸组织曾因欧盟违规补贴空客公司，授权美国每年对约75亿美元的欧盟输美商品和服务采取加征关税等报复措施。