印度南部暴雨造成房屋倒塌至少10人死亡

（早报讯）因近日连续降雨，印度南部特伦甘纳邦首府海德拉巴老城区一居民区围墙14日凌晨倒塌，导致包括一名婴儿在内的至少10人死亡，另有五人受伤。

警察专员安贾妮库玛当天表示，发生坍塌的房子位于城市的丘陵地区，在过去的24小时内，土壤因降雨而变得疏松。警察加雅博帕尔饶提到，除了这所房屋倒塌造成多人丧生以外，附近房屋的一间农舍的边界墙也受到影响而发生坍塌，另有四人因此住院。

新华社消息称，当地一名居民通过电话向记者证实了此事幷表示，近两日连续降雨，导致多地积水，而该居民区位于地势低洼处。

当地电视台画面显示，海德拉巴老城区多处积水，路旁一些树木倒伏，许多汽车被淹。救灾部门正在进行相关救援工作。

另据《印度教徒报》当天报道，印度东部安得拉邦东部沿海地区近日连降暴雨，目前已导致至少五人死亡。

据报道，今年南亚各地有960万人受到严重洪灾的影响，成千上万的人难以获得食物和药品。自6月洪水爆发以来，印度，孟加拉国和尼泊尔已有约550人死亡，数百万人无家可归。

据此前报道，印度的建筑灾难很常见。其房地产价格不断上涨，住房短缺，使数以百万计的人被迫住在狭小、破旧的房子里。据权威人士表示，业主们常常为了节省开支，在建造房屋上“走捷径”。此前印度南部泰米尔纳德邦的一座老建筑倒塌，造成八人死亡，三人受伤。