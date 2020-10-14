曼谷再现大规模集会游行活动 警方部署逾万警力应对

（早报讯）泰国首都曼谷14日再现大规模集会游行活动。成千上万要求“变法”的反政府示威者和支持君主立宪制度的“保皇派”两大阵营同日聚集在曼谷民主纪念碑周围及附近街道，表达各自立场和诉求。

反政府示威者以年轻人和学生为主体。他们呼吁民主，表达对当局的不满。集会领袖称，集会主要有三大诉求，即要求总理巴育下台、修改宪法和改革君主立宪制度。

“保皇派”阵营则统一身着黄衣，他们举着泰国国王肖像、国旗和代表王室的旗帜，以示对王室的爱戴和对君主立宪制度的支持。

集会期间，两大阵营一度发生摩擦，双方互相投掷物品。警方随即介入制止，并将双方隔开。

为应对当天集会，警方部署了1.4万名警力维持秩序，同时在周围设置警戒围栏等。

当地时间下午2时20分左右，反政府示威者队伍游行前往泰国总理府，中途遭到警方阻拦。警方以路中央停放大巴车、设置路障的方式阻挡前行，游行队伍不得不在马路上就地休息。至记者发稿时，集会领袖仍在与警方交涉，希望能够放行。

近3个月来，泰国多地陆续出现以年轻人为主的抗议集会活动，其中9月19日至20日在曼谷王家田广场举行的集会规模最大，参与者达数万人。8月16日，上述两大阵营也曾同时在曼谷民主纪念碑附近举行集会，但双方没有发生冲突。