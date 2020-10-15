IMF总裁：全球经济开始复苏 各国需合作共渡危机

（早报讯）国际货币基金组织（IMF）总裁格奥尔基耶娃在IMF秋季年会上表示，目前全球经济正在从危机中复苏，各国应当加强合作、共渡危机。

据中新社报道，格奥尔基耶娃星期四（10月14日）以视频方式出席IMF秋季年会记者会并发表讲话。

她说，与冠病疫情危机的斗争已经持续九个月，疫情夺走超过100万人的生命，也重创世界经济。IMF预计，2020年全球经济将萎缩4.4%，是自上世纪大萧条以来最严重的经济危机。在未来5年，这场危机将导致全球损失28万亿美元（约38万亿新元）。

格奥尔基耶娃还表示，尽管现实“黑暗”，但已经可以看到“星光”。各国推出的政策支持卓有成效；针对冠病的治疗手段和疫苗研发工作也进展顺利。IMF预计2021年全球经济将增长5.2%，但经济复苏会是局部的、不均衡的。

格奥尔基耶娃指出，为实现经济复苏，各国应从三个重点制定政策。

其一，保障公众生命安全。只有疫情在世界任何地方都被控制住，长期经济复苏才可能实现。

其二，建设更具韧性、更加包容的经济，例如加大对以绿色环保项目为代表的公共事业的支持等。

其三，妥善处理债务，尤其是低收入国家。格奥尔基耶娃表示，到2021年全球公共债务将达到历史最高值，相当于全球GDP的100%。

格奥尔基耶娃强调，强有力的国际合作对于渡过危机至关重要，尤其在疫苗研发和分发方面。这些医疗方面进展将加速经济复苏。