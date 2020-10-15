消息指更多国会议员支持拉沙里出任首相

（早报讯）消息人士表示，支持巫统元老东姑拉沙里出任首相的国会议员，比指公正党主席安华者还多。消息指巫统39名国会议员之中，有24人支持拉沙里，只有巫统主席阿末扎希等15人支持安华。消息指前首相马哈迪这次也支持拉沙里。

Astro Awani电视台引述消息说：“若论支持度，拉沙里获得更多国会议员支持。39名巫统国会议员中，至少有24人支持他当首相。”

消息人士表示：“除了巫统议员，还有来自伊斯兰党、国家诚信党、人民公正党、（马哈迪的）祖国斗士党和砂拉越政党联盟（GPS）的代表支持拉沙里。”安华周二声称获得至少120名国会议员支持。

拉沙里也是吉兰丹巫统话望区生国会议员。他在巫统内部的派系据称包括署理主席莫哈末哈山、森波浪区国会议员希山慕丁，以及林茂区国会议员凯利。

国家元首阿都拉周二上午召见安华之后，下午就召见拉沙里。当时就传出一旦政局有变，取代慕尤丁出任首相者很可能是拉沙里而不是安华。拉沙里周三公布一封他写给国会议长阿兹哈的信件，内容是要求阿兹哈保证把针对首相慕尤丁的不信任动议排入国会议程。阿兹哈回信时则表明，不信任动议若由个别议员而非内阁部长提呈，按马国及其他国家的惯例都是排在议程的最后一项。