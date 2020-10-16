欧盟态度转趋强硬 约翰逊如何回应受瞩

（早报讯）欧盟对英国的态度转趋强硬，要英国在双方未来经济伙伴关系方面采取妥协态度，否则就得做好准备在不到80天内其贸易将出现混乱局面。英国方面对此表示“失望”。

路透社和彭博社报道，欧盟领导人周四（15日）在布鲁塞尔召开峰会。欧盟成员国领袖会后发表声明，强调英国脱欧过渡期即将在2020年12月31日结束，目前在欧盟关切的议题方面仍未取得足够进展，他们呼吁英国为达成协议採取必要措施，并提醒成员国在所有方面包括未达成协议的情况下做好准备。

欧洲理事会主席米歇尔表示，欧盟有决心达成协议，但不会不惜代价，若英国想要达成协议，需要立即採取行动，尤其是在公平竞争、渔业等议题方面。

法国总统马克龙抵达布鲁塞尔时强调：“如果不能满足我们的条件，我们可能无法达成协议。我们已为此做好准备。”

不过，他也表示，双方仍有时间争取达成一份协议。

英国首席脱欧谈判代表弗罗斯特对马克龙的讲话感到“意外”和“失望”。

弗罗斯特说，约翰逊此前已警告说，如果双方无法在本周内达成协议，英国将退出谈判。他指约翰逊将在周五对欧盟做出回应。

英国和欧盟就未来关系进行的谈判已经持续了七个月，如果双方没有就未来关系达成协议，当英国于12月31日正式离开欧盟单一市场后，数以百万计的企业和消费者将面临额外的成本和混乱。