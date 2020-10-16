特朗普面对尖锐提问 拜登承诺对扩大最高法院表态

（早报讯）美国总统特朗普在迈阿密的答问大会上面临2019冠状病毒疾病大流行、白人至上主义者和“匿名者Q”（QAnon）等尖锐提问。

《纽约时报》报道，特朗普周四（15日）的答问大会在迈阿密的全国广播公司（NBC）举行。NBC主持人格思里（Savannah Guthrie）以快问对谈方式向特朗普发出一连串问题，揭示特朗普如何闪避尖锐问题。

格思里问特朗普为什么放大刺杀奥萨马·本·拉登阴谋论。特朗普本月13日转发一则推文，该推文称这个恐怖组织头号人物没死，死者另有其人，并指该行动是当年为美国海豹突击队成员的博·拜登一手策划。

格思里问特朗普：“你为什么把不实推文发给你的追随者？”特朗普说：“我只是转发。我要让人们看到。”

特朗普表示，他必须通过社交媒体表达看法，新闻媒体对他不公平，“我无法通过它们传达我的看法。”但格思里打断他的话说：“那是谣言。”

拜登在费城的美国广播公司（ABC）举行的答问大会上，对自己1994年支持《暴力犯罪控制和执法法案》表示后悔，并承诺，他将在11月总统大选之前，对扩大最高法院大法官人数清楚表明自己的立场。

美国通过1994年《暴力犯罪控制和执法法案》（Violent Crime Control and Law Enforcement Act）时，拜登是时任参议院司法委员会主席。