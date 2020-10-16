菅义伟秋大祭不参拜靖国神社

（早报讯）来临星期六（17日）和星期天（18日）是日本靖国神社举行秋大祭的日子，日本首相菅义伟将不会参拜靖国神社，而会像日本前首相安倍晋三往年一样，供奉叫做“真榊”的供品。

中通社引述法国广播电台报道，菅义伟在自民党2011年下野之时，曾直接参拜靖国神社。2012年安倍任首相以后，菅义伟一直就任官房长官，这以后一直没有直接参拜。在靖国神社的例行大祭中，每年的“春大祭”和“秋大祭”是靖国神社最重要的祭祀。

2012年12月安倍在第二届安倍政府担任首相后，于12月26日参拜了靖国神社，但是在“春大祭“和“秋大祭”从未参拜，均采取了供奉“真榊”的做法，而在8月15日的战败纪念日，他从2013年起，连续8年献上“玉串料”（祭祀费）。

但是安倍晋三在退任后三天的9月19日上午参拜了靖国神社。这是他2013年12月以来时隔近七年参拜靖国神社。

中韩两国历来对日本担任首相、官房长官、外相等人参拜靖国神社强烈反对。据说，菅义伟放弃参拜，是考虑到近邻的关系。

靖国神社位于东京千代田区，神社内供奉有包括东条英机在内的14名第二次世界大战甲级战犯。长期以来，日本部分政客、国会议员坚持参拜靖国神社，遭到日本国内众多爱好和平人士和国际社会的强烈反对，也导致日本与中韩等亚洲国家关系紧张。