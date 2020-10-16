研究：戴口罩乘坐飞机染冠病概率极低

（早报讯）美国国防部的一项研究显示，乘客在客机机舱内感染2019冠状病毒疾病（COVID-19）的风险非常低。该研究结果或有利备受疫情打击的航空业恢复元气。

美国媒体报道，美国国防部与美联航研究人员在过去的六个月中，在美联航的波音777-200与波音767-300客机上放置人体模型。该模型装有气溶胶发生器，借此可模拟呼吸与咳嗽等与新冠病毒传播密切相关的过程。

在每次测试中，会有约1.8亿个颗粒释放到机舱中，而这相当于数千次咳嗽产生的颗粒数量。研究人员借此探究了在乘客佩戴或不佩戴口罩的情况下，冠病病毒颗粒如何在机舱内传播。

在测试中，研究人员假设飞机上只有一名冠病病毒感染者，且乘客不会在机舱内走动。

在进行了300多次的测试之后，研究人员得出结论的是，当一名乘客戴着口罩坐在位置上时，那么即便客机的每个座位都有乘客，该乘客头部呼吸区域内也只有0.003%的空气颗粒具有传染性。研究人员指出，在大多数客机上，机舱内空气大约每三分钟更新一次，更新后的空气75%来自机舱外，只有25%的空气为已有空气循环。

研究人员强调，波音777-200与波音767-300等客机机舱清除传染性颗粒的速度不仅比家庭住宅快15倍，而且甚至比先进的医院手术室与病人隔离室也要快5五至六倍，“即便飞行时间长达12小时，乘客也‘极不可能’暴露于具有传染性剂量的新冠病毒颗粒之中。”

美国联合航空公司首席传播官厄恩斯特说：“由于客机配备了通风与过滤系统，机舱内空气循环速度很快，因而99.99%具有传染性的微粒在六分钟内离开了机舱，这表明机舱是安全的室内公共场所。”

据报道，该研究结果或有助于全球航空业复苏。在该项研究结果出炉之前，国际航空运输协会曾于上周发布另一份研究报告指出，在客机上感染冠病病毒的风险“与被雷劈一样低”。

报告指出，在疫情暴发后乘坐飞机的全球12亿旅客中仅有44起潜在的机上传播病例，而这44起病例大多发生在尚无强制口罩令的疫情初期。