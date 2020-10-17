巴黎一名教师遭斩首 嫌犯被击毙反恐调查启动

（早报讯）法国巴黎近郊当地时间16日发生一起恶性凶杀案，当地一名教师遭斩首，涉案嫌犯被警方击毙。法国当局已经启动反恐调查。

据中新社报道，这起案件发生于当地时间16日傍晚5时左右，事发地位于巴黎郊外伊夫林省圣日尔曼昂莱区的市镇孔夫朗-圣奥诺里娜。警方通报说，被杀者是一名教师，嫌犯已被警方击毙。该教师是被斩首致死。

现场视频显示，事发地点已被警方完全封锁，大批警察在现场调查取证。现场也有多辆警车和救援车辆。

根据法国BFM电视台和《巴黎人报》的报道，死者是当地一名历史教师，现年47岁。该教师据称在授课时涉及到了宗教方面的争议性议题，在当地引起较大反响。报道说，嫌犯在行凶后试图逃离现场，被警方拦截。警方要求其放下武器，但遭其拒绝，警方于是开枪并将其击毙。

法国内政部长达尔马宁正在访问摩洛哥，他在得知案件情况后立即返回巴黎。他表示，已设立危机小组，随时听取案件进展，并向总统马克龙和总理卡斯泰报告相关情况。法国国家反恐检察官里卡尔等反恐官员赶往现场调查。马克龙在法国内政部出席紧急会议后也赶往当地查看情况。

法国目前的反恐形势严峻，达尔马宁已要求巴黎警方加强安保工作。上月底巴黎发生持刀袭击案，嫌犯在《查理周刊》总部原址附近行凶，引发社会各界关注。今年适逢《查理周刊》恐怖袭击案五周年，该案正在巴黎进行审理。