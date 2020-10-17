特朗普在竞选集会呼吁把拜登“关起来”

（早报讯）急于提振选情的美国总统特朗普周五（16日）加大力度攻击民主党候选人拜登。

彭博社报道，特朗普在佐治亚州的竞选集会上说，拜登是个“贪污政客”，其家族是“犯罪企业”，并呼吁将拜登及其家人“关起来”。特朗普2016年也曾呼吁将当时的竞选对手希拉莉“关起来”。

特朗普也首次提到可能输给拜登，但他表明若输给“政治史上最糟糕的候选人”，他会感觉不好，可能得离开美国。

《纽约邮报》在本周早前的一篇报道中披露，乌克兰天然气公司布利斯玛公司一名顾问在2015年4月一则电邮中，感谢拜登的次子亨特邀请他与其时任美国副总统的父亲见面。亨特当时在乌克兰天然气公司布利斯玛公司担任董事。

被引述的电邮取自在特拉瓦州送修的一台手提电脑，该手提电脑送修后无人认领，手提电脑硬盘落入曾担任特朗普白宫高级战略顾问的班农手中，后者把它转交特朗普私人律师朱利安尼的律师科斯特洛（Robert Costello），而朱利安尼把它交给了《纽约邮报》。

《纽约邮报》所引述的电邮内容未经查证，也没有提供证据证明拜登曾与该乌克兰商人见面。

拜登周五被问及该报道时说：“我不作回应。这是又一个抹黑策略。”拜登竞选团队表示，拜登当年的行程日志并没有两人的会面记录。