美媒：一批华裔自由派倒戈支持特朗普

美国媒体报道，美国总统特朗普四年来的业绩让一批华人“自由派”改变了立场，从过去的民主党的支持者变成特朗普的支持者。

据美国之音昨天（17日）报道，中美贸易战、对华的强硬政策，以及拜登和民主党的无力、激进左派的言行等，都是他们转变态度的原因。

在特朗普2016年以微弱票数打败希拉莉赢得总统大选的那一天，曼哈顿华裔地产经纪人任寰哭了，在自己的面簿上写到，“这是美国历史上最黑暗的一天”，并将支持特朗普的朋友拉黑。

然而，任寰四年后决定支持特朗普，理由与她四年前反对特朗普的理由相似：与特朗普相比，民主党对美国精神破坏更大。

自特朗普四年前当选为美国总统后，华人圈迅速分裂为两派：“川粉”和“川黑”。特朗普的华人支持者是少数中的少数，但这个群体却在发生微妙的变化。

报道称，起初最有名的特朗普支持者莫过于 “华裔北美特朗普助选团”。这个有近6000名成员的组织为了给特朗普助选，他们自掏腰包以各种方式为特朗普拉票，在城市上空用飞机拉横幅等。他们还在加州、德克萨斯州和纽约，与特朗普的竞选团体合作，在社区为他拉票，甚至出现在克利夫兰的共和党全国代表大会上。特朗普在2016年6月的时候，还在加州的私人豪宅中与他们当中51位代表进行了会谈。

报道称，四年后，特朗普对北京实行的强硬政策，让亲北京的“川粉”纷纷转向其他候选人或是销声匿迹。