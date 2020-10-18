马国新增871确诊病例 累计病例破2万！

（早报讯）马来西亚全国累计冠病病例突破2万大关，也再突破单日确诊记录！

星洲网报道，卫生总监诺希山说，截至今日（18日）中午12时，马国新增871起确诊病例，累计病例2万0498起。在871起病例中，866起为本土感染病例，5起为境外输入病例。

刚结束居家隔离的诺希山星期天（18日）在布城卫生部召开每日冠病疫情汇报会时说，沙巴是今日确诊数最多的州属，达702起，雪兰莪则有72起，槟城45起。

“其他州属或直辖区包括霹雳（10起）、纳闽（9起）、吉打（9起）、吉隆坡（7起）、砂拉越（5起）、森美兰（3起）、登嘉楼（2起），柔佛和马六甲各增1起。”

他说，彭亨、吉兰丹、布城和玻璃市今日没有新增病例。

诺希山说，第三波疫情比第二波更“恐怖”，也更具挑战性。无论如何，马国的公共卫生设备与人力资源目前还能够应付疫情。

他说，马国目前的每日确诊病例虽然增加，但是痊愈出院的人数也增加，因此还能取得平衡。“我们的医疗体系目前还有能力应付疫情，包括在沙巴，我们也会持续增加沙巴州的低风险隔离和治疗中心。”

他指出，今日痊愈人数最多的州属是吉打（411宗），接下来是沙巴（221宗）和雪兰莪（64宗）。“其他则是森美兰（12宗）、吉打（10宗）、霹雳（4宗）、纳闽（2宗）。”

他说，沙巴的新增确诊人数高达702起是因为卫生部为更多人进行了冠病检测。“这是因为我们筛检了更多人，迄今我们在沙巴共筛查了25万1030人。”

他指出，今日有701人康复出院，也是马国至今最多人康复出院的记录。

他说，累计痊愈人数达1万3262人，占确诊病例总数64.7%。“马来西亚至今有7049起是可以传染他人的活跃病例。”

过去马国最高的单日确诊记录是10月17日的869起。在第三波疫情下，马国自11日的单日确诊人数都超过550人，其中13日、14日、16日及17日的单日确诊都超过600起。