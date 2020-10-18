助孩子们到狮城彼岸团聚 爷爷奶奶不言累

（早报讯）为了团聚无惧路途有多远外祖母带着小孙子不辞劳苦坐巴士和搭飞机，只为了抵达柔佛新山关卡后，协助将孩子送回滞留在新加坡父母的身边。

《中国报》报道，民主行动党柔佛再也区州议员廖彩彤今日（18日）在面簿分享说，为了让小朋友团聚，家人们不辞劳苦的完成挑战，其中就有一个小朋友跟随外婆一路从怡保到吉隆坡，再搭飞机到新山，以通关到新加坡。

她透露，外婆匆匆把孙子交给女儿后，晚上再搭巴士回去怡保。

廖彩彤不禁感慨，以前过关卡最让人烦恼的是塞车、排队耗时，如今的关卡虽然空荡荡，然而要往返却是困难重重、申请和批准程序繁杂。

“每一次的任务，我们都必须面对不一样的挑战，绝非想像中顺利。但看见父母和小朋友的笑容，我们觉得值得。”

廖彩彤说，这是第五次协助在马来西亚的小朋友，与在新加坡的父母团聚，而这一次分别陪同四组来自新山、怡保、麻坡和居銮的小朋友。

她说，大部分的小朋友是由爷爷奶奶带到新山，等待与父母团聚。“等待过程不免聊起各自的家乡，偶尔感受到爷爷奶奶们与孙子离别的感伤，却也为孙子能够回到孩子身边而感到欣慰。”

她感谢，禹蒽爸爸妈妈的巧克力、嘉宜妈妈的豆沙饼和泫森爸爸妈妈的水果篮，并高兴听到大家回传来报平安的讯息。