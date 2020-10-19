马国议长谈不信任动议遭旧视频打脸

（早报讯）马来西亚政坛风起云涌，随着在野议员纷纷在国会对首相慕尤丁提出不信任动议，国会下议院议长阿兹哈也再次成为焦点。

“当今大马”报道，在巫统元老拉沙里致函阿兹哈要求允准国会辩论不信任首相动议后，阿兹哈也撰写长文投稿媒体，解释为何这无法做到。

不过，阿兹哈5年前在一个视频中的讲话与其近日文章内容相悖，而该视频再度在社交媒体上流传。

2015年阿兹哈在一个脱口秀视频中，以《如何（合法）推翻政府》为题，提到议长是如何以优先处理政府事务，挡下当时伊斯兰党提呈的伊刑法法案。

根据马国政府议会惯例，国会将优先处理所有政府的法案和动议，非政府提呈的事务则排在会议议程最后。只要政府一直提呈新的法案、动议和其他事务，在野党的动议便无见光之日。

阿兹哈在脱口秀中表示，前朝政府正是通过这个方法挡下了伊刑法法案，但国会却不可如此应付不信任动议，他说：“议长的做法就是先处理政府事务，处理完政府事务也就没有时间辩论伊刑法。因此（伊刑法）动议就遭搁置了。”

他说：“现在，议长是不是也可以这样处理不信任动议？答案是：不可以。因为，再次通过宪法惯例，议程必须优先处理不信任动议。这是按照宪法惯例。不是依据法律。”

该脱口秀是由“透视大马”制作，于2015年9月10上载至网上。