专家：美国欧盟盟友关系“奄奄一息”

（早报讯）2016年特朗普当选美国总统时，德国总理默克尔曾警告说，她愿与特朗普进行合作的前提是他必须尊重民主价值。但四年过去，特朗普的推特外交、蛮横无礼的行事作风，不仅让德国与之疏离，其余大部分欧盟国家也与美国渐行渐远。

法新社报道，德国马歇尔基金会（Marshall Fund）的高级跨大西洋研究员戴维-维尔普（Sudha David-Wilp）说：“跨大西洋关系现在几乎可以说是靠呼吸机在维持生命。”

即使美国民主党总统候选人拜登在下个月的大选中胜出，专家认为，要修复欧盟和美国之间的裂痕恐怕没有那么容易。

皮尤研究中心近日的调查发现，美国在欧洲人心目中的形象已经跌至历史新低。现在只有26%的德国人对美国抱有好感。

英国智库查塔姆研究所（Chatham House）的助理研究员斯托克斯（Bruce Stokes）说，美国之所以会遭受严苛恶评，部分原因与广泛认为特朗普政府抗疫应对失当有关。

戴维-维尔普说：“在欧盟看来，美国国内存在着巨大分歧，已把整个国家搞得四分五裂，这样的国家怎能成为一个好的合作伙伴呢？”

他认为，如果拜登成为美国的下一任总统，他将会把提振盟友关系列为重要事项；其他专家则相信拜登会率先访问欧盟国家、重新加入巴黎气候协定，并与伊朗重启核谈判。

不过，美国和欧盟在军事开支、德国和俄罗斯的北溪-2天然气管道项目以及涉及中国华为的问题恐怕仍存在争议。