世卫：欧美应向抗疫有成的亚洲国家借鉴

（早报讯）世界卫生组织表示，欧洲和北美洲应该效仿抗疫成功的亚洲国家，坚持不懈地遵循抗击2019冠状病毒疾病大流行的防疫措施，致力于隔离和追踪接触者。

路透社报道，世卫组织（WHO）紧急项目执行主任瑞安周一（19日）在记者会上说，在过去一周，欧洲地区包括俄罗斯总共录得8500起死亡病例，其中一半国家的确诊病例增长了50%。

瑞安表示，近几个月来，澳大利亚、中国、日本和韩国通过追踪、隔离和居家令降低了疫情的传播速度。他指这些国家的政府在一段长时间内实施限制措施，而其人民对政府展现了“高度的信任”。

瑞安说：“这些国家冲过终点站后还在继续奔跑，因为它们知道这场比赛还没有结束，那个终点站只是一个假象。太多国家给自己设了一个幻想中的终点站，它们越过这个终点站后就开始松懈下来。”

瑞安说：“在我看来，对关键活动一直严格把关的一些亚洲、南亚、西太平洋地区国家，才是真正抗疫成功的典范。”

路透社统计，全球单日确诊病例10月16日首次破40万起。成功压制第一波疫情的欧洲又一次成为疫情震中。美国仍为全球疫情最严重的国家，累计确诊病例超过800万起，累计死亡病例超过22万起，而阿根廷和西班牙的染疫人数即将破100万。