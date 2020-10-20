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特朗普团队要求最后一场辩论集中外交政策

文 / 陈慧璋

发布 / 2020年10月20日 8:01 AM

美国总统大选最后一场辩论将在田纳西州纳什维尔的贝尔蒙特大学举行。（法新社）

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（早报讯）美国总统特朗普的竞选团队要求更改总统大选最后一场辩论的形式，并把辩论主题集中在外交政策上。

美国总统大选最后一场辩论定当地时间周四（22日）晚上（新加坡时间周五早上）在田纳西州举行，主持这场辩论的全国广播公司（NBC）主持人韦尔克（Kristen Welker）上周公布了六个辩论课题，包括“抗击2019冠状病毒疾病”、“美国家庭”、“美国种族”、气候变化、国家安全以及领导力。

《纽约时报》报道，特朗普竞选经理斯蒂芬周一致信总统大选辩论委员会，要求把周四的辩论集中在外交政策课题上。

曾在推文中把无党派立场的总统大选辩论委员会称为“拜登辩论委员会”的斯蒂芬说，总统大选辩论委员会此前“承诺”，最后一场辩论将只涉及外交政策，并指责该委员会采取“亲拜登伎俩”，把总统大选辩论变成一个“笑柄”。

美国某些竞选年的第三场总统大选辩论确实是聚焦在外交政策上，但是2020年总统大选辩论委员会并没有宣布这样的计划，而是采用类似首场辩论的形式，由主持人选择六个辩论主题。

特朗普的竞选团队希望在周四的辩论中专攻拜登儿子亨特·拜登在外国的商业活动，他们指出，不集中讨论外交政策，等于“把拜登和他的过去切割开来”。

《纽约邮报》近日披露亨特涉及乌克兰天然气公司布利斯玛公司的一些电邮信息，这些信息并没有经过验证，而美国总统大选辩论的形式早在多个星期前就已公布。

拜登的发言人达克洛说，特朗普是因为害怕面对关于其灾难性的疫情应对提问，而要求只讨论外交政策。

考虑到美国总统大选首场辩论陷入混乱的口水战，总统大选辩论委员会周一开会，预计将会改变周四的辩论形式，但尚未对斯蒂芬的要求作出回应。

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