特朗普团队要求最后一场辩论集中外交政策

（早报讯）美国总统特朗普的竞选团队要求更改总统大选最后一场辩论的形式，并把辩论主题集中在外交政策上。

美国总统大选最后一场辩论定当地时间周四（22日）晚上（新加坡时间周五早上）在田纳西州举行，主持这场辩论的全国广播公司（NBC）主持人韦尔克（Kristen Welker）上周公布了六个辩论课题，包括“抗击2019冠状病毒疾病”、“美国家庭”、“美国种族”、气候变化、国家安全以及领导力。

《纽约时报》报道，特朗普竞选经理斯蒂芬周一致信总统大选辩论委员会，要求把周四的辩论集中在外交政策课题上。

曾在推文中把无党派立场的总统大选辩论委员会称为“拜登辩论委员会”的斯蒂芬说，总统大选辩论委员会此前“承诺”，最后一场辩论将只涉及外交政策，并指责该委员会采取“亲拜登伎俩”，把总统大选辩论变成一个“笑柄”。

美国某些竞选年的第三场总统大选辩论确实是聚焦在外交政策上，但是2020年总统大选辩论委员会并没有宣布这样的计划，而是采用类似首场辩论的形式，由主持人选择六个辩论主题。

特朗普的竞选团队希望在周四的辩论中专攻拜登儿子亨特·拜登在外国的商业活动，他们指出，不集中讨论外交政策，等于“把拜登和他的过去切割开来”。

《纽约邮报》近日披露亨特涉及乌克兰天然气公司布利斯玛公司的一些电邮信息，这些信息并没有经过验证，而美国总统大选辩论的形式早在多个星期前就已公布。

拜登的发言人达克洛说，特朗普是因为害怕面对关于其灾难性的疫情应对提问，而要求只讨论外交政策。

考虑到美国总统大选首场辩论陷入混乱的口水战，总统大选辩论委员会周一开会，预计将会改变周四的辩论形式，但尚未对斯蒂芬的要求作出回应。