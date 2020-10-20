马国今增862确诊病例 连续四天破800

（早报讯）马来西亚今日（10月20日）新增862起冠病确诊病例，这也是马国连续第四天，单日确诊人数突破800人。今日有三起死亡病例，累计193起。

星洲网报道，卫生总监诺希山说，在862起确诊病例中，860起是本土感染病例，两起境外输入病例。目前，马国累计病例达2万2225起，其中7681起是活跃病例。

他说，今日有三人死亡，累计193起死亡病例（0.87%）。

此外，雪州从9月28日到昨天为止，总共出现26个感染群，而今日新增132起病例，雪州累计确诊病例达3489起。

诺希山指出，雪州确诊病例的增加，是因为雪州人口密集和访客多所致。“在马来西亚进入第三波冠病疫情中，雪州的确诊病例在9月底因许多人从沙巴州回来后开始飙升。”

他说，自雪州在9月28日出现一个从沙巴返回确诊的首个感染群──阿拔士路（Jalan Apas）感染群后，雪州的本土感染病例从10月2日开始上升，一直持续到今日，而州内累计感染群共26个。在26个感染群中，18个活跃感染群（69.2%）是本土感染，另外8个感染群（30.8%）则是因为确诊者从沙巴返回而引起。

“从10月11日至今，就增了六个新增感染群，而且都是因为本土感染所引起的。此外，有九个感染群（34.6%）出现在工作场所；还有一个感染群（3.8%）出现在购物中心。”

他也指出，在雪州今日新增的132起病例中，有84个病例来自已有的感染群，34起案例来自密切接触者的筛检。“两起病例与沙巴有关，另外12起则是与其他检测有关。”

马国今日共有634人康复出院，目前累计痊愈人数达1万4351人，占64%。目前有95人在加护病房（ICU），29人需要呼吸辅助器。