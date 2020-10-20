日本将决定核污水排放 福岛污染处理应审慎

（早报讯）日本福岛核事故发生已过去9年多，但其核污水处理问题仍未解决。据日本媒体报道，由于福岛第一核电站中核污水储蓄罐即将装满，日本政府近日考虑将大量储存的核污水排放入海。

由于核污水入海对周边海洋生态环境和渔业资源可能产生较大影响，此举在日本国内和周边国家引发不小担忧。观察人士呼吁日方在与周边国家充分协商的基础上慎重做出决策。

据日本时事通讯社报道，日本政府16日在内阁会议上讨论福岛核污水处理方式，目前拟定将污水稀释后排入太平洋，预计在本月内做出决定。日本经济产业大臣梶山弘志表示，目前情况已不允许再拖延下去。

日本渔业代表敦促政府勿将福岛核电站受辐射污染的水排入太平洋，认为将污染水排入大海会破坏渔业界多年来重振声誉的努力。

本月8日，日本全国渔业协同组合联合会会长岸宏说：“我们坚决反对将污水排入大海，因为这可能对日本渔业未来产生灾难性影响。”一旦政府允许排污入海，其他国家将进一步限制日本水产品进口。

韩国近年来多次对日本如何处理福岛核污染表示高度关切。去年8月，韩国要求日本解释福岛核污染处理事宜，担心此事可能影响参加东京奥运会的运动员的安全。针对福岛污水排放问题，韩国外交部本月16日表示，韩政府已启动跨部门应对机制，密切关注事态发展。