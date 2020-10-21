美司法部联手11州对谷歌提起反垄断诉讼

（早报讯）美国司法部联手11个州对谷歌公司提起大型反垄断诉讼，指控这家市值高达1万亿美元（约1.35万亿新元）的科技巨头非法利用其市场力量压制竞争对手，对互联网搜索和搜索广告维持非法垄断地位。

美国之音和路透社综合报道，这起诉讼案是美国司法部1998年起诉微软垄断软件市场以来最重大的反垄断案。诉讼源自对谷歌和另外三家科技巨头苹果、亚马逊和面簿历时一年的调查。

美国司法部长巴尔周二（20日）说：“这起诉讼打击的是谷歌把持互联网的核心所在，为的是受制于非法垄断者的千百万美国消费者、广告商、小企业和创业者。”

巴尔说，在华盛顿联邦法庭提交的诉讼与保守派担心在线平台的内容管理和审查没有关联。

美国总统特朗普和共和党人一直指责谷歌和其他在线平台压制保守派声音。今年5月特朗普签署行政命令，目标对准一项保护社交媒体公司免受责任赔偿诉讼的法律。

谷歌首席法律事务官沃尔克（Kent Walker）发表声明说，反垄断诉讼存在“严重缺陷”。

沃尔克在一篇博文中说：“人们使用谷歌是因为他们选择这样做，而不是因为他们被迫这样做，或者是因为他们找不到其他替代选项。这起诉讼不会对消费者有任何帮助。相反，这将人为扶持较低质量替代性的搜索选项，提高电话价格，并加大人们获取他们所希望使用的搜索服务的难度。”

诉讼案特别指称，谷歌每年向苹果公司和美国电话电报公司（AT&T）等美国无线通讯运营商支付数以十亿计的美元，确保其搜索引擎在全球数以十亿计的设备和电脑中居于默认设置地位。诉讼案指用户很少改变默认设置，这实际上等于是封杀了竞争对手的搜索引擎。

参与诉状的各州司法部长代表阿肯色、佛罗里达、乔治亚、印第安纳、肯塔基、路易斯安那、密西西比、密苏里、蒙塔纳、南卡罗莱纳和德克萨斯。这些州司法部长都是共和党人。另一组州预计今年晚些时候也将对谷歌提起诉讼。

谷歌母公司Alphabet Inc的总部位于加利福尼亚州，去年的收入为1620亿美元。谷歌占美国所有搜索查询的近90%，遥居搜索引擎之首。