全球适龄妇女进入劳动力市场比例不足50%

（早报讯）《2020年世界妇女：趋势和数据》报告显示，全球就业适龄妇女进入劳动力市场的比例不足50%，这一数字在过去25年几乎没有变化。

新华社报道，联合国经济与社会事务部在周二（20日）发布的这份报告中指出，过重的无偿家务和护理工作使女性不能像男性一样进入劳动力市场。

在2019冠状病毒疾病大流行期间，男性和女性的无偿家务和护理工作都在增加，但全球女性每天花在家务和护理工作的平均时间是男性的3倍，约为4.2小时；在北非和西亚地区，这一差距更大，女性从事这些工作的时间高达男性的7倍。2020年，只有47%的就业适龄妇女进入了劳动力市场。

根据报告，2019年，全球担任管理职务的女性仅有28%，与1995年几乎相同。2020年，只有18%的受访企业中有女性担任首席执行官。在《财富》500强公司中，只有37位女性首席执行官，占比7.4%。

报告显示，在全球大多数地区，男童女童能够平等地接受初等教育。但女性在科学、技术、工程等领域的代表性仍然不足，这些领域毕业生中女性仅占约35%。

联合国负责经济和社会事务的副秘书长刘振民在报告在线发布会上致辞时表示，各国应加倍努力，增强妇女和女孩的权能，以弥合性别平等关键领域相关数据的缺口。