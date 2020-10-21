韩流感疫苗接种 爆第五人死亡 全民恐慌

（早报讯）韩国今日又暴发第四和第五起接种流感疫苗死亡的案例，他们分别是来自济州岛的60多岁男性和大邱市一名70多岁男性。

《韩联社》报道指出，本月韩国已经发生五起民众在接种流感疫苗后死亡的案例，第一起发生在仁川，一名17岁少年于14日接种，两天后死亡。接着全罗北道一名78岁妇女19日接种，一天后死亡。大田市一位82岁男性在20日接种，五小时后死亡。韩国政府表示，目前正密切注意接种流感疫苗的状况与问题，但现阶段仍无法确切证明接种疫苗导致死亡。

由于接连爆出民众接种流感疫苗后死亡的事件，导致韩国人心惶惶，对流感疫苗产生疑虑，甚至惧怕。不过韩国专家们都呼吁民众勿过度担忧，强调民众最好还是赶快去接种流感疫苗。

首尔大学医院九老院区的传染病防治谘询委员池英美就指出，就过去的数据来看，没有接种疫苗的死亡率比接种疫苗的死亡率要来得更高，因此她呼吁民众应该尽可能接种流感疫苗，尤其是脆弱群体包括慢性疾病患者、老年者、孕妇等都应该优先接种。

另外翰林江南圣心医院感染科教授李载甲也指出，接种流感疫苗后出现死亡事件，应该算是特例。任职于韩国国立癌症中心的金莫兰教授也指出，目前没有证据显示，接种流感疫苗与死亡有直接性关联。金莫兰也说，任何疫苗问世，都没有100%不会出状况，但流感疫苗的研发，在历史上已经存在了70年之久。