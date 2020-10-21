民调：46%的民众不满特朗普经济政策

（早报讯）距离美国大选投票日不到两周，美国总统特朗普处理美国经济的做法不再有利于他的竞选。根据英国《金融时报》与彼得森基金会的民调，46%的受访选民相信特朗普的政策已伤害了美国经济，只有44%认为对经济有利。这与今年3月2019冠状病毒病疫情扩散之前，对特朗普经济政策的满意度比不满意度高出11%的情况，有明显差异。

民调亦显示，只有32%的美国民众自觉财务状况比4年前改善，这是《金融时报》一年前开始进行这项调查以来的最低水平。有报道指，特朗普把连任的注码押在他处理经济的能力上，但最近每周首度申领失业给付人数又开始回升，且中西部的冠病疫情呈反弹，病例数攀上第3波的高峰，使民众对经济能够在短期内回升的期望愈来愈悲观。

民调也指出显示，只有31%的受访者预期美国经济将在1年内“从疫情冲击下全面恢复”，也是《金融时报》从今年4月开始问此问题以来的最低水平；相对地，有69%的受访者认为经济复苏要花一年以上的时间，而只有20%的民众相信，疫情会在下个月好转。

据RealClearPolitics网站统计，目前各项民调显示，特朗普的支持度平均落後拜登9.1%。有评论认为，《金融时报》的民调反映出特朗普胜选的希望更低。