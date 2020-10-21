受访中突然离场 特朗普发推特泄愤

（早报讯）当地时间10月20日，美国总统特朗普接受哥伦比亚广播公司（CBS）《60分钟》节目采访时，突然中断采访后离场。随后，特朗普在推特上发布视频，抨击主持人斯塔尔在采访结束后不戴口罩。

特朗普接连发推称，自己正考虑在节目播出前公开采访内容，这样做是为了“让每个人都能看到一次虚假和充满偏见的采访是什么样的”。

美国有线电视新闻网（CNN）援引消息人士的话报道称，当天的采访由CBS主持人斯塔尔进行，特朗普在与斯塔尔交谈约45分钟后，突然“自行中断”了采访，幷告诉录制组他相信节目组已经有足够的材料可以使用。而《国会山报》报道称，特朗普与斯塔尔的谈话是以“激烈的方式”结束的。

当天晚些时候，特朗普在推特上对此次采访表达了不满。特朗普在推特中写道：“我很高兴地通知你们，为了报道的准确性，我正在考虑在节目播出前公布斯塔尔对我的采访内容。”特朗普表示，这样做是为了“让每个人都能看到一次虚假和充满偏见的采访是什么样的”。CNN提到，本次采访原定于25日播出。

一位消息人士对彭博社表示，特朗普和斯塔尔当天近40分钟的谈话主要围绕冠病疫情期间的口罩问题和医疗保险等话题。而另一位消息人士表示，斯塔尔的采访超过了此前商定的采访时限，而这“激怒了特朗普”。