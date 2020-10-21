巫统宣布“停火” 继续支持国盟确保稳定

（早报讯）巫统过去一周不断向首相慕尤丁及土著团结党施压，甚至扬言有能力随时拖垮政府，然而，巫统忽然改变立场，宣称愿意“停火”以确保政治稳定。

巫统主席阿末扎希今日（21日）发文告称，考虑到国家面对冠病疫情及经济危机，巫统意识到应当体恤人民疾苦，因此决定停火。

“巫统决定支持慕尤丁领导的国盟政府，以专注于协助老百姓，并让国家专注对抗冠病及其带来的经济危机。”

他指，巫统的内阁成员都应该将全部心力，投注在协助人民，减轻人民遭受疫情冲击所承受的负担。“巫统认为，当国家面对冠病疫情危机，以及经济不稳定时，我们应该巩固国盟政府的所有政党的合作，以确保政治稳定。”

巫青团长阿斯拉夫两天前也呼吁各党派休战停火，并推动全国政治和解，以专心提出防疫方案，为民解困。

伊斯兰党总秘书达基尤丁昨日表示，为了让政治气氛“降温”，“全民共识”联盟展延原定在19日晚上举行的会议；而巫统则以雪隆及布城实施有条件管制令为由，取消原定在彭亨举行的巫统最高理事会会议。

之前，巫统政治局10月13日开会议决，将向国盟政府开出继续合作的新条件，若无法达成则考虑撤回支持。

巫统最高理事及国阵总秘书安努亚慕沙今日发推文，希望巫统与土团党不计前嫌，和好如初，并称两党只要能达成新协议，便能强化国盟政府。他也在推文标注：“不要民行党、不要安华”。

国家元首本月13日分别召见公正党主席安华和巫统元老东姑拉沙里后，马国政局风云再起。巫统内部也出现两股声音，一派主张撤出国盟，另一派则支持国盟。