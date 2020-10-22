美国四州死亡病例创新高

（早报讯）美国四州周三（21日）的2019冠状病毒疾病（COVID-19）死亡病例创新高，包括威斯康星州。

据路透社分析，美国爱荷华州、明尼苏达州、蒙大拿州和威斯康星州的冠病死亡病例创新高。威斯康星州、伊利诺伊州和俄亥俄州的新增病例也创单日新高。

伊利诺伊州新增66起死亡病例，是自6月中以来的单日新高。州长普利兹克本周在一些县实施了新限制。威斯康星州州长埃弗斯周三说，该州新增了48起死亡病例，并在声明中促请民众留在家里。“请帮助我们在疫情下保护我们的社区，并防止我们的医院进一步受到压力。”

冠病疫情已导致美国有超过22万1000人死亡，数百万人失业。在全国范围内，美国确诊病例五周以来一直呈上升趋势，从9月中旬每日3万5 000起的最近低点，上升到过去七天的平均6万起。据报道，病例增加部分是因许多州加强检测力度。

其中，中西部的的人均疫情最为严重，该地区每日新增病例创新高，达2万7000起。中西部周二的住院人数攀升至1万830起，创连日五天来的新高，令人担忧该区的医院是否会如东北部医院在疫情初期一样难以负荷。

美国过去七天平均每日新增734起死亡病例，与4月疫情高峰时的每日平均新增2333起死例显著低得许多。