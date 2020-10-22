巴西一名疫苗临床试验志愿者死亡 据称未接种疫苗

（早报讯）据英国天空新闻频道网站周三（21日）报道，英国牛津大学研究人员领衔的冠病疫苗项目在巴西的临床试验中出现一名志愿者死亡的情况。报道称，这名志愿者并未接种候选疫苗，试验还将继续进行。

据新华社报道，这款候选冠病疫苗由牛津大学詹纳研究所等团队合作研制。该校今年4月下旬启动疫苗临床试验，随后与英国阿斯利康制药公司达成协议，在该候选疫苗的全球开发和分发上展开深入合作。目前这一候选疫苗已在英国、巴西等多国开展临床试验。

据天空新闻频道网站报道，巴西卫生当局21日证实，一名参与这一临床试验的志愿者已死亡。但报道援引牛津大学发言人的话说，已对这一事件进行详细评估，没有发现临床试验中存在安全隐忧，独立评估的结果以及巴西的监管机构都建议试验继续开展。

报道说，“据了解，这名志愿者是巴西人，没有在试验中接种候选疫苗”。有巴西媒体表示，这名志愿者只是被注射了安慰剂，但这一说法并未获官方证实。

这一疫苗项目此前就曾遇到一些问题：9月初，由于一名英国志愿者接种疫苗后出现不良反应，牛津大学和阿斯利康公司曾发表声明说，暂停所有临床试验中的疫苗接种。9月12日，牛津大学和阿斯利康公司表示，经过调查，这款疫苗的安全性获得了英国独立调查委员会和监管机构认可，能够恢复为受试者接种。此后，在南非、巴西的临床试验也陆续被批准恢复接种。