日政府拟将人脸识别用于奥运观众防疫

（早报讯）多名日本政府相关人士周三（21日）透露，面向东京奥运会和残奥会，政府已开始协调将采用人脸识别技术的系统用于疫情对策。在观众前往比赛场馆的前提下，将用监控摄像头记录人们的移动路径等防止集体感染。从保护个人隐私的观点出发，奥运结束后经过一定时间时数据将被删除。

据共同社报道，以上措施计划写入政府冠病对策协调会议以年内汇总的中期报告。

根据此前的计划，东京奥运的人脸识别仅限于锁定可疑人物和大赛及媒体相关人员的入场管理引进，不以观众为对象。此后随着疫情的流行，政府判断加强防疫措施是大赛成功的关键，已倾向于就奥运期间彻底管理数据，不将其用于防疫以外领域推进准备工作。不过此举也可能被指“凭借国家权力对行动进行监视”并招致反对。

探讨方案提出运用比赛场馆和活动会场等处的监控摄像头。在入口记录观众脸部图像的同时，还将测量体表温度并检查是否佩戴口罩。之后若发现感染者，将借此推测其移动路径及可能有过密切接触的人员并及早告知，力图抑制聚集性病例的发生。政府不打算要求事先提交脸部照片。

此外关于选手，政府探讨在奥运村及地方的训练营设置人脸识别出入口，对通过时间等进行记录的方案。还有意见要求，在对来自海外的选手及观众要求一定程度行动限制的情况下，将人脸识别用于检查其是否出入感染风险较高场所。