韩国注射流感疫苗后死亡的人数增至36人

（早报讯）韩国接受流感疫苗注射后死亡人数星期五（23日）增至36人。韩国卫生部将在今晚宣布是否让民众停止接种流感疫苗。

韩国纽西斯（Newsis）通讯社报道，韩国疾病管理厅23日通报称，截至当天下午1点，已有36人在接种流感疫苗后死亡。不过死亡病例是否与接种疫苗存在直接的因果关系还不明确。韩国卫生部门将在星期五晚上公布是否叫停接种流感疫苗。

自本月16日，仁川一位17岁少年接种流感疫苗2天后死亡以来，韩国各地陆续都出现了接种流感疫苗后死亡的病例，其中大部分都是70岁以上老人。最短在接种疫苗后4小时死亡，最长在接种后85小时死亡。

韩国疾病管理厅星期三（21日）召开紧急记者会表示，死亡病例是否与接种疫苗存在直接的因果关系还不明确，叫停接种为时尚早。 韩国总理丁世均当天还亲自前往世宗市保健所，接种流感疫苗，让民众对疫苗放心。

为了防止今年秋冬可能出现的流感和冠病的双重感染，韩国政府今年9月决定为18岁以下和65岁以上人群免费接种流感疫苗，覆盖1900万人。

不过，就在准备启动免费接种计划的前一天，由于运输流感疫苗的车辆保冷失效使疫苗暴露于常温环境，韩国疾病管理厅紧急叫停了免费疫苗接种计划，并回收了48万支疫苗。另一家制药公司也主动召回61.5万支在流通过程中出现白色颗粒的疫苗。

据悉，韩国免费接种计划采用的流感疫苗由五家制药企业供应，分别为本土的GC制药公司、SK生物科技、一洋药品公司以及法国赛诺菲集团、英国葛兰素史克公司。经销商包括韩国LG化学公司和保宁制药公司等。