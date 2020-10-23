捷克卫生部长被批违反自己定下的防疫限制措施

（早报讯）捷克卫生部长普利穆拉被指违反自己所定下的防疫限制措施，被捕捉离开了一家本应限制措施而关闭的餐馆。

法新社引述捷克媒体《布雷斯克日报》报道，普利穆拉是在今年9月新上任的卫生部长，他除了被拍到违例在餐馆堂食用餐，还被指乘由驾驶员开的车时，没有戴口罩。

捷克目前记录了整个欧洲最严重的2019冠状病毒疾病（COVID-19）疫情，而普利穆拉的举动引起了捷克网民、反对派、甚至执政联盟的强烈批评。

政府危机委员会负责人内政部长哈马切克在一份声明中说：“这些规则必须毫无例外地对所有人有效。”他还说，“普利穆拉不能继续担任卫生部长。”

据报道，由于捷克疫情形势急转直下，捷克政府于星期三（21日）再次颁布了曾在春季疫情暴发初期实施的“封锁令”。当局宣布，从22日起，捷克政府将限制民众自由出行并关闭大多数商业经营场所。卫生部长普里穆拉当天也出席了这场联合新闻发布会。

另外，从10月22日早上6时至11月3日紧急状态结束，除工作、看病、购买生活必需品等几种特殊情况外，捷克民众不得随意离开住所；除杂货店、药店、食品店或其他提供生活必需品的店铺，其余所有商店一律关停，该禁令适用于美容美甲店、理发店或其他提供类似服务的场所。