欧洲疫情反弹 欧元区10月经济活动萎缩

（早报讯）2019冠状病毒疾病（COVID-19）疫情反弹，欧元区10月经济活动出现萎缩。

路透社报道，市场研究公司IHS Markit的月度商业活动指标从9月份的50.4降至10月份的49.4，降至四个月的低点。任何高于50点的商业活动指标表明商业活动正在扩大，但低于50点的数字则意味经济正在萎缩。

欧洲政府重新实施的限制措施以及消费者对疫情的担忧，正在带动经济出现快慢两种速度的发展。报告显示，第二波疫情对服务部门的打击，抵销了制造业的力道明显且分岐的趋势。

在巴黎和其他八个法国主要城市，当局在本月实行了宵禁，饭店和酒吧格外受到严重打击。在德国，巴伐利亚一个地区实施了为期两週的封锁，先前感染情况严重到触发自动收紧限制措施的程度。

尽管疲弱态势主要限于服务业，但对就业机会的影响和对其他经济体的溢出效应将使决策者感到担忧。经济前景不断恶化下，欧洲央行向经济注入更多货币刺激的可能性升高，多国政府可能不得不延长所费不赀的援助计划。

IHS Markit警告说，欧元区经济可能在本季度再次萎缩。该公司的报告称，就业情况在10月份再次走低，信心恶化，订单减少。

IHS Markit首席商业经济学家威廉森说，虽然总体经济跌势仍然不大，而且远低于第二季度预期的幅度，但经济可能转为衰退下，欧洲央行和各国政府面临更大压力，分别得增加刺激措施，及帮助缓解冠病疫情封锁措施的影响。