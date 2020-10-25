德国单日新增冠病超1.4万 默克尔再劝国民留在家中

（早报讯）德国单日新增确诊感染冠病病毒人数再创新高。10月24日，德国新增确诊14714起，累计确诊超42万。当天，德国总理默克尔再度奉劝国民减少人际接触，尽可能待在自己家中。

据中新社报道，德国联邦疾控机构罗伯特·科赫研究所本月22日-24日三天公布的新增确诊人数分别达到11287、11242、14714。其中，24日是德国境内暴发冠病疫情以来单日新增首度超过1.4万。德国“时代在线”实时数据显示，截至当地时间24日16时许，德国累计确诊422225人、治愈314018人、死亡10118人。

德国总理府官网当天公布了默克尔每周六的例行视频讲话。默克尔在视频开头表示，她上周六(10月17日)呼吁人们留在家中的讲话一周后，德国疫情进一步趋紧，由于确诊人数太多而使得卫生部门无法跟踪接触者的地区显著增多。

默克尔强调，她仍坚信德国人面对冠病病毒并非“无能为力”，“我们的行为将决定病毒传播的强度和速度”。“我们所有人的当务之急是极大地减少人际接触，少和他人碰面”。

“我知道人们其实总是希望从政治人物那里听到新的东西，但在我看来，我上周向各位所说的每个字都仍然适用。”语毕，默克尔再播放10月17日的讲话全文。其中奉劝国民尽可能待在自己家中，同时不要离开自己所居住的城市。